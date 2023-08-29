В Надыме вручили благодарности семьям участников СВО

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме прошло торжественное вручение благодарностей семья, чьи отцы и мужья, участвуя в СВО, проявили отзывчивость, отвагу и смелость. Их написали командиры воинских частей, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Он же и передал семьям благодарности. Также глава района вручил благодарность за мужество, проявленное во время боевых действий, Сергею Гребневу.

- Держим связь со всеми нашим воинами. Те, кто приходит в отпуск, получают отпускные сертификаты. Они дают возможность посещать муниципальные спортивные и культурные учреждения, кафе и даже баню, - сказал управленец.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Надымчане активно помогают своих землякам, стоящим на защите Родины. В городе регулярно организовывают сбор посылок. А еще, не так давно, по просьбе бойцов, им отправили более тонны резиновой плитки, изготовленной на местном заводе по переработке автомобильных покрышек.