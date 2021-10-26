В Надыме цех по переработке шин производит покрытие для детских площадок и спортивных кортов

Фото: партия "Единая Россия"

Власти Надымского района придумали, как можно заботиться об окружающей среде. Для этого в муниципалитете открыли цех по переработке автомобильных шин и других резиновых изделий. Как рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия», предприятие обеспечит город покрытием для детских площадок и спортивных кортов.

На днях новый цех посетил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямала Алексей Ситников. Также его сопровождали секретарь местного отделения партии и глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

- Проект очень интересный и нужный. Сегодня продукцией предприятия пользуется Надым, но рядом есть и другие муниципалитеты - поселок Пангоды и город Новый Уренгой, где она также может быть востребована. Кроме того, правильная утилизация автомобильных покрышек - это серьезная поддержка экологических проектов, - отметил Алексей Ситников.