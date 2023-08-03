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НовостиОбщество3 августа 2023 2:02

Надымчанам, вернувшимся из зоны СВО, будут выдавать «Отпускной сертификат»

Мэрия Надымского района разработала «Отпускной сертификат» для бойцов СВО
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Мэрия Надымского района разработала «Отпускной сертификат» для бойцов СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Разработали для наших военнослужащих муниципальную меру поддержки - «Отпускной сертификат». Благодаря ему бойцы смогут бесплатно посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия, - прокомментировал управленец.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Получить сертификат и узнать, как и в какое время им воспользоваться, можно у кураторов, закрепленных за каждой семьей.

Кстати, на днях Дмитрий Жаромских уже вручил первые сертификаты. Их получили военнослужащим, находящиеся сейчас в отпуске. Также он поблагодарил надымчан за мужество и защиту рубежей Родины.