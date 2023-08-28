Анет Сай и Татьяна Овсиенко выступят на Дне города в Муравленко

Фото: администрация Муравленко

В предстоящую субботу, 2 сентября, муравленковцы отпразднуют День города, а поздравят их с этим известные певицы Анет Сай и Татьяна Овсиенко. Информация об этом появилась в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Анет Сай и Татьяна Овсиенко исполнят 2 сентября свои лучшие песни и подарят муравленковцам хорошее праздничное настроение!», - говорится в сообщении.

Состоится концерт на территории летнего стадиона. Первой на сцену выйдет Анет Сай - в 20.00, а затем, спустя час, - Татьяна Овсиенко.

Напоминаем, что в Ноябрьске на Дне города выступят Ваня Дмитриенко и группа «Dabro», а в Салехарде - Юлия Чичерина.