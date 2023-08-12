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НовостиОбщество12 августа 2023 3:41

В Ноябрьске на Дне города выступят группа «Dabro» и Ваня Дмитриенко

На Дне города перед ноябрянами выступят группа «Dabro» и Ваня Дмитриенко
Марина Прохорова
Фото: официальные страницы группы «Dabro» и Вани Дмитриенко в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальные страницы группы «Dabro» и Вани Дмитриенко в соцсети «ВКонтакте»

В Ноябрьске готовятся отпраздновать День города. Как рассказали в мэрии, праздничные гуляния пройдут 2 сентября сразу в нескольких местах: центральный фонтан, аллея-бульвар, Ноябрьск-парк и природно-этнографический комплекс «НУМ».

Горожане смогут интересно провести время на интерактивных площадках, принять участие в мастер-классах, насладиться выступлениями творческих коллективов и многое другое.

Но основные мероприятия и праздничный концерт пройдут в Ноябрьск- парке, где, уже по традиции, выступят известные артисты. В этом году хедлайнерами вечера станут Ваня Дмитриенко и группа «Dabro».

А завершит праздничный день пиротехнический салют.