В Ноябрьске на Дне города выступят группа «Dabro» и Ваня Дмитриенко

Фото: официальные страницы группы «Dabro» и Вани Дмитриенко в соцсети «ВКонтакте»

В Ноябрьске готовятся отпраздновать День города. Как рассказали в мэрии, праздничные гуляния пройдут 2 сентября сразу в нескольких местах: центральный фонтан, аллея-бульвар, Ноябрьск-парк и природно-этнографический комплекс «НУМ».

Горожане смогут интересно провести время на интерактивных площадках, принять участие в мастер-классах, насладиться выступлениями творческих коллективов и многое другое.

Но основные мероприятия и праздничный концерт пройдут в Ноябрьск- парке, где, уже по традиции, выступят известные артисты. В этом году хедлайнерами вечера станут Ваня Дмитриенко и группа «Dabro».

А завершит праздничный день пиротехнический салют.