«Программа насыщенная»: глава Салехарда рассказал, как пройдет празднование Дня города

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, как пройдет празднование 428-летней годовщины города.

- Программа насыщенная, а мероприятия начнутся за две недели до главного события, - отметил градоначальник.

Так, большой пикник и гастрономический фестиваль на берегу Полябты пройдут 2 сентября. Кстати, чтобы маленькие посетители не заскучали, для них организуют большую песочницу.

На следующий день горожан ждут на традиционном осеннем полумарафоне. А ценителей казачьей культуры приглашаем на фестиваль «Обдорская станица», где каждый сможет познакомиться с традиционными промыслами и ремеслами казаков и отведать казачьих разносолов.

А 9 сентября весь город станет одной большой праздничной площадкой: у Обдорского острога развернется национальное подворье, в городском саду пройдет фестиваль искусств, улица Ленина наполнится творческими площадками с живыми скульптурами, уличным театром и артистами, ярмаркой и ретроплощадкой времен СССР.

В этот же день у центра «Геолог» продут зрелищные выступления по пожарному кроссфиту, а с 14.00 будет работать концертная программа.

- «Фишкой» праздника станет фестиваль игр: от современных настольных до всем известных домино и классиков, а также перфоманс на строительном кране «Ловцы снов» и пиротехническое шоу от флайбордистов, - сообщил Алексей Титовский

Завершится празднование концертом известной певицы Юлии Чичериной.