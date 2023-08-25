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НовостиОбщество25 августа 2023 8:09

В Тазовском супруге погибшего бойца помогут найти работу при переезде из Газ-Сале в Новый Уренгой

Тазовчанке, чей муж погиб в СВО, помогут найти работу при переезде из Газ-Сале в Новый Уренгой
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» помогут супруге погибшего бойца СВО найти работу. Женщина собирается переезжать вместе с детьми из Газ-Сале в Новый Уренгой и очень нуждается в трудоустройстве, сообщили в администрации муниципалитета.

В итоге социальный координатор фонда Светлана Тейфс обратилась в районный кадровый центр «Работа России». Там тазовчанке помогли составить резюме и пригласили на дистанционное обучение по программе «Оператор 1C».

Кстати, с начала работы тазовского филиала фонда в него обратились 45 человек, помощь оказана по 53 вопросам.

Напоминаем, что региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» создано по поручению президента страны. Социальные координаторы приступили к работе во всех муниципалитетах Ямала с 1 июня.