На Ямале появится региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На Ямале появится региональное отделение государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Открыть его планируют до 1 июня.

Известно, что в его штате будут работать семь специалистов из числа административно-управленческого аппарата и до 65 социальных координаторов. Отбор последних уже завершен. В их число вошли ветераны СВО и члены их семей, опытные волонтеры, сотрудники Социального фонда России, органов соцзащиты населения и организаций соцобслуживания.

В региональном отделении будут функционировать четыре блока. Это социальный, медицинский, общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция построена таким образом, чтобы охватить все направления, в которым гражданам может понадобиться помощь.

Место расположения головного офиса будет определено позднее, однако работать социальные координаторы будут во всех муниципалитетах округа.