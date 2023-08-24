Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе начали разрисовывать трансформаторные будки. Создают яркие картины художники из Санкт-Петербурга, всего им предстоит преобразить двенадцать объектов, причем со всех четырех сторон, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

В течение двух дней создано уже десять рисунков из сорока восьми. Работа идет быстро, материал в наличии имеется. Если погода позволит, то мастера успеют завершить муралы к юбилею Харпа.

- Надеюсь, наша галерея с северным колоритом дополнит живописную природу поселка и создаст настроение жителям, особенно в зимнюю пору, - отметила градоначальница.

Кстати, а в Лабытнанги в этот моменту идут работы по нанесению трех муралов на фасады жилых домов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе началось благоустройство площади Мира.