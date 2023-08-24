Впервые увидел дочь: в аэропорту Салехарда торжественно встретили бойца СВО

Фото: администрация Салехарда

В аэропорту Салехарда встретили Александра Еремина, прибывшего домой в отпуск из зоны СВО. Ждала его и семья - жена и пятимесячная дочь, родившаяся, когда отец защищал Родину, сообщили в городской администрации.

- Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, вместе с Александром домой вернулся еще один защитник Евгений Витязев.

Впереди у бойцов - месяц отпуска, который они проведут среди родных и близких. А еще солдаты вместе с земляками отпразднуют День города.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в аэропорту Салехарда встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО.