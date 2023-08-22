В аэропорту Салехарда встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО

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В аэропорту Салехарда торжественно встретили жителя Аксарки, приехавшего домой в отпуск из зоны СВО. В мае мужчина ушел добровольцем, а сейчас он вернулся в родные крае, чтобы побыть со своей семье и навестить школу, где он работал учителем, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

Кстати, сообщил боец семье о своем прибытии не совсем обычным образом - фразой «Что у нас на ужин?».

- В аэропорту Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры. Уверен, за время отпуска родные окружат любимого защитника теплом и заботой. Желаю приятных и счастливых моментов в кругу семьи и скорейшего восстановления сил, - сказал Иван Сакал.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде с почестями встретили прибывшего в отпуск после двух ранений бойца СВО.