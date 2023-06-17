В Салехарде установят памятник героям специальной военной операции

Фото: администрация Салехарда

Памятник героям специальной военной операции на Украине установят в Салехарде. Об этом рассказал герой России Рустам Сайфуллин во время встречи с участием главы города Алексея Титовского в филиале федерального фонда «Защитники Отечества». По словам Сайфуллина, это своевременная идея: патриотическая городская среда может быть элементом воспитания и укрепления духа, который поможет нам победить.

Помимо предложения установить памятник поговорили о ситуации на фронте, социальной помощи и необходимости оказывать ее каждой семье военнослужащего индивидуально.

Проект памятника героям СВО планируют обсудить уже в ближайшие дни на Совете семей военнослужащих. Потом его вынесут на общегородское обсуждение.