Жителям расселяемого села Газ-Сале выплатят по сто тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел открытую встречу с жителями села Газ-Сале, расселение которого начнется уже в августе. Людям предстоит перебраться в Новый Уренгой или поселок Тазовский.

По словам главы округа, северянам окажут помощь в оформлении документов и обустройстве на новом месте, работа будет вестись с каждой семьей индивидуально. Так, всем обратившимся в центр занятости населения будет оказана помощь в трудоустройстве, а детей обеспечат местами в школах и детских садах.

Кроме того, каждой семье полагается единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить на любые цели, в том числе и на переезд.

- Основная часть жителей переедет в Новый Уренгой, еще часть - в Тазовский. Переезд всегда требует много документов для оформления, серьезные вопросы: жилье, имущество, нотариальные доверенности, прописка. Чтобы помочь газсалинцам пройти все бюрократические процедуры, сформируем усиленную команду. Это поможет быстрее запустить фактический процесс переезда, чтобы в августе люди уже получали ключи и заезжали в квартиры, - резюмировал Дмитрий Артюхов.