Аварийное село Газ-Сале начнут расселять в 2021 году

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Аварийное село Газ-Сале, расположенное в Тазовском районе, начнут расселять в 2021 году, но при условии, что будет достигнута договорённость с местными жителями.

Решение об этом принял глава региона Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

-Жилищный вопрос должен решаться максимально справедливо. Раз у нас ситуация здесь особенная, жилье должно предоставляться по принципу «метр на метр», то есть площадь новой квартиры будет не меньше нынешней. В тех случаях, когда жители посёлка хотят переехать в другие регионы, мы создадим дополнительную ускоренную очередь для них. Это начнёт работать, если мы с вами договоримся, с 2021 года, - сообщил губернатор.

В Газ-Сале большая часть домов и социальных объектов признаны аварийными или имеют предельный износ.

В качестве одного из вариантов жителям было предложено переехать в другие населённые пункты Ямала и за его пределы, в связи с этим в посёлке провели анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень, а также другие города.

В ответ на это губернатор сообщил, что решение о переезде принимают только жители. Правительство Ямала готово предоставить им дополнительные гарантии, для этого уже планируется принять отдельный окружной закон.