Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде начали укладывать асфальт у здания лыжной базы и на подъезде к ней. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Вокруг здания базы подрядчик заасфальтирует почти полторы тысячи квадратных метров. Уже обустроена парковка на 122 места. Проведем дополнительное озеленение, - сказал градоначальник.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Что касается самого здания, в нем провели капремонт. Рабочие заменили и утеплили пол, обновили фасад и внутренние коммуникации, установили новые двери и окна.

А чтобы салехардцам было удобней и безопаснее кататься, вдоль лыжных трасс установили 116 фонарей

Завершить все работы планируется до конца лета.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что летом в Салехарде построят более 7 километров дорог.