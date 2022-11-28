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НовостиНедвижимость28 ноября 2022 3:10

В Салехарде старое здание лыжной базы отремонтировали более чем наполовину

Рабочие заменили кровлю и укрепили свайное основание
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде продолжается капремонт старого здания лыжной базы. По словам главы города Алексея Титовского, работы выполнены уже более чем наполовину.

- Заменили кровлю, укрепили свайное основание, утепляем фасад. Впереди - замена окон и дверей, обшивка здания сайдингом, ремонт и утепление полов. Отмечу, что фасады старой и новой баз будут в одном цветовом стиле, - рассказал градоначальник.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Произойдут изменения и снаружи. Так, вдоль лыжных трасс установили 116 новых фонарей, планируется обустроить парковку на 122 места, а летом - установить спортивное оборудование, скамейки и зоны воркаута.

Завершить работы собираются в следующем году.

Отметим, что лыжными гонками в регионе занимается свыше 4,7 тысячи человек, в том числе более 350 салехардцев. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание.