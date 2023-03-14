Фото: администрация Салехарда

Летом в Салехарде построят более 7 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Обновления в этом году коснутся следующих улиц: Чубынина, Пушкина, Зои Космодемьянской, Броднева, Республики, Ленина, Королева, Комсомольская, Матросова, Полуйский проезд, Уфан и Чупрова.

Кроме того, капитальный ремонт запланирован на улицах Восточная, Чкалова, Мирюгина. Приведут в порядок тротуары на улицах Свердлова и Шалгина, а также стоянка на улице Богдана Кнунянца (при подъезде к речному порту).

Преобразятся еще два важных участка: мостовые переходы с кольца улиц Объездная - Чапаева и дорога от улицы Игарская до Береговой.

Завершатся работы на дороге к полигону ТБО, строительство дорог в микрорайоне Удаче. Появится кольцевая развязка в районе Ангальский мыс.

А еще в городе построят три новых парковки: в районе детского сада «Мамонтенок», «Ямал-Медиа» и возле дома №8 на улице Совхозная.