В Ноябрьске ремонтируют детский сад «Снегурочка» и клуб для подростков

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В Ноябрьске полным ходом ремонтируют соцучреждения для детей и подростков: детский сад «Снегурочка» и подростково-молодежный клуб «Высокий полет». Накануне глава города Алексей Романов побывал вместе с коллегами на каждом из них.

Так, в детском саду капремонт выполнен уже почти на 80%. Занимается подрядчик и благоустройством территории: обустраивает игровые зоны, монтирует беседки.

В клубе «Высокий полет» ведутся монтажные и отделочные работы, облицовка фасада.

- Для детей из ближайших микрорайонов «Высокий полет» - центр притяжения. На этой территории активно строится жилье, и обновленный клуб позволит организовать досуг для многих юных ноябрян, - отметил градоначальник.

А еще в Ноябрьске приводят в порядок здание телепорта, привокзальную площадь у аэропорта и обустраивают сквер в 8-м микрорайоне.