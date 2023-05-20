Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске преобразится привокзальная площадь возле аэропорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на ремонт и благоустройство понадобится чуть меньше года.

- По информации, поступившей от муниципального заказчика, подрядчик уже активно проводит демонтаж. Сейчас выполняется фрезеровка верхнего слоя покрытия, - добавили в мэрии.

В итоге будет отремонтировано почти два гектара территории. Согласно проекту, на ней появятся современное освещение, уютные зоны отдыха, креативные арт-объекты, теплые остановки для общественного транспорта, удобные проезды и парковка на 146 машиномест.

Фото: администрация Ноябрьска

Напоминаем, что до конца года в Ноябрьске откроется спортшкола олимпийского резерва. На данный момент рабочие уже провели перепланировку помещений, обновили инженерные сети, отремонтировали кровлю и сейчас завершают ремонт фасада - ведутся отделочные работы.