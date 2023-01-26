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Жители Ноябрьска выбирают названия для сквера и улицы в 8-м микрорайоне. В настоящий момент на портале «Живем на Севере» идет сбор предложений.

Сквер расположен вблизи перекрестка улиц Высоцкого - Советская, рядом с корпусом детской школы искусств имени П.И. Чайковского. Уже сейчас северяне предложили несколько вариантов, среди которых «Сквер Музыки», «Сквер Творчества», «Сквер Мирный», «Сквер Чайковского» и другие.

Напоминаем, что в прошлом году за благоустройство этого сквера свои голоса отдали почти 7 тысяч ноябрян. И вот, в 2023 году работы наконец начнутся.

Улица расположена вдоль микрорайона, она идет параллельно улице Магистральная. Среди поступивших предложений - «Улица Тюменская», «Улица Малая магистральная», «Улица Восточная», «Улиц Новая» и прочие.