В Гыде ждут сруб архангельской сосны для строительства православного храма

Фото: администрация Тазовского района

В Гыде готовятся начать строительство православного храма. Как сообщили в администрации Тазовского района, его построят из сруба архангельской сосны. Материал доставят во время летней навигации.

- Проект храма и место его размещения согласованы с Салехардской епархией РПЦ, - прокомментировали власти.

Кстати, сруб изготовлен вручную, в процессе работы мастера использовали только топоры и пилы.

Здание смонтируют уже этим летом, а к внутренней отделке храма приступят в следующем году, после завершения его усадки. Тогда же будет установлен и купол храма.

Напоминаем, что в минувшем декабре православный храм открыли в поселке Уренгой. Освятил его архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Он, кстати, принимал активное участие в строительстве - согласовывал все детали и элементы.