В самом отдаленном селе Тазовского района построят православный храм

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В самом отдаленном селе Тазовского района - Гыде - построят храм. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

- Скоро в самом отдаленном селе нашего района будет возведен храм. Вчера, 6 апреля, владыка Николай освятил место под строительство, - сказал управленец.

Сейчас готовится сруб храма. Стройматериалы доставят в населенный пункт во время навигации, так что здание начнут монтировать уже этим летом.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Напоминаем, что в минувшем декабре православный храм открыли в поселке Уренгой. Освятил его архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Он, кстати, принимал активное участие в строительстве - согласовывал все детали и элементы.

А в окружной столице, тем временем, продолжают возводить самый большой храмовый комплекс на Ямале.