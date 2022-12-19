В Уренгое освятили новый храм

Фото: Олег Якимов, соцсети

В поселке Уренгой произошло долгожданное событие: 18 декабря там открыли и освятили новый храм. Об этом в свих соцсетях рассказал глава населенного пункта Олег Якимов.

«Очень волнительно и незабываемо! Мы сделали это! Строительство началось в мае 2017 года. Достойно справились со всеми трудностями. Выражаю огромную благодарность всем меценатам, строителям и жителям поселка за создание великолепного храма», - написал он.

Также Олег Якимов выразил уверенность в том, что теперь число прихожан будет только расти.

Освятил храм архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Он, кстати, принимал активное участие в строительстве - согласовывал все детали и элементы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Пурпе отреставрируют храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Уникальное деревянное здание требует особого ухода.