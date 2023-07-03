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НовостиПолитика3 июля 2023 12:42

Виктор Югай официально стал главой Тазовского района

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Виктор Югай официально стал главой Тазовского района. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета.

- Сегодня завершилась работа конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы района. Районные депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виктора Югая, - прокомментировали в мэрии.

На заседании присутствовал и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он пожелал Виктору Климентьевичу успехов в добрых начинаниях на благо тазовчан.

Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Напоминаем, что ранее Виктор Югай являлся временно исполняющим обязанности главы муниципалитета, а до этого - возглавлял ямальский департамент агропромышленного комплекса.

Что касается экс-главы района Виктора Паршакова, он уже приступил к работе сразу в двух комитетах ямальского парламента.