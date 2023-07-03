Фото: администрация Тазовского района
Виктор Югай официально стал главой Тазовского района. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета.
- Сегодня завершилась работа конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы района. Районные депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виктора Югая, - прокомментировали в мэрии.
На заседании присутствовал и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он пожелал Виктору Климентьевичу успехов в добрых начинаниях на благо тазовчан.
Фото: администрация Тазовского района
Напоминаем, что ранее Виктор Югай являлся временно исполняющим обязанности главы муниципалитета, а до этого - возглавлял ямальский департамент агропромышленного комплекса.
Что касается экс-главы района Виктора Паршакова, он уже приступил к работе сразу в двух комитетах ямальского парламента.