Экс-глава Тазовского района приступил к работе сразу в двух комитетах ямальского парламента

Фото: законодательное собрание ЯНАО

Экс-глава Тазовского района Василий Паршаков приступил к работе в ямальском парламенте. Он вошел в состав сразу двух комитетов: по госустройству, а также развитию АПК и делам КМНС, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Ямала.

- Василий Петрович - опытный управленец. Работа на местах, понимание специфики отдаленных территорий - отличный задел для эффективной и законотворческой работы. Уверен, все свои наработки наш коллега направит на улучшение жизни ямальцев, - сказал председатель заксобрания Сергей Ямкин.

Кстати, в региональном парламенте Василий Паршаков занял место Андрея Нестерука, который в апреле был избран Уполномоченным по правам человека в округе.

Трудовой путь на Ямале Василий Паршаков начал в 1986 году. Сначала он работал инженером в Красноселькупском леспромхозе, позже стал его директором. А с 2010 по 2018 годы он возглавлял Красносельскупский район, по май 2023 года - Тазовский район.

Напоминаем, что второй этап конкурса на должность главы Тазовского района пройдет в июле. Сейчас временно исполняющим обязанности главы является Виктор Югай.