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НовостиАвто3 июля 2023 3:22

На маршрут Лабытнанги - Харп выйдут три новых газомоторных автобуса

Сейчас транспорт закупают
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

На маршрут Лабытнанги - Харп выйдут три новых газомоторных автобуса. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Ко мне неоднократно обращались харповчане с просьбами увеличить количество вместительных автобусов. Сейчас мы приобретаем еще три автобуса, работающих на газовом топливе, - прокомментировала градоначальница.

Также она отметила, что в муниципалитете активно развиваются пассажирские перевозки. Например, ранее, при поддержке округа, в Лабытнанги поступили 15 новых экоавтобусов, оснащенных современными системами оплаты проезда, видеонаблюдения, датчиками и модулями ГЛОНАСС.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги, Муравленко и Ноябрьске построят специальные боксы для экологичных автобусов.