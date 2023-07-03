Фото: Марина Трескова, соцсети

На маршрут Лабытнанги - Харп выйдут три новых газомоторных автобуса. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Ко мне неоднократно обращались харповчане с просьбами увеличить количество вместительных автобусов. Сейчас мы приобретаем еще три автобуса, работающих на газовом топливе, - прокомментировала градоначальница.

Также она отметила, что в муниципалитете активно развиваются пассажирские перевозки. Например, ранее, при поддержке округа, в Лабытнанги поступили 15 новых экоавтобусов, оснащенных современными системами оплаты проезда, видеонаблюдения, датчиками и модулями ГЛОНАСС.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги, Муравленко и Ноябрьске построят специальные боксы для экологичных автобусов.