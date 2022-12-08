На Ямале построят специальные боксы для экологичных автобусов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Лабытнанги, Муравленко и Ноябрьске построят специальные боксы для экологичных автобусов. Об это сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Здания будут состоять из сэндвич-панелей, внутри установят необходимые коммуникации, оборудуют систему пожаротушения и датчики загазованности. Если вдруг произойдет утечка, то система поглощения метана включится автоматически и выпустит газ наружу.

Оборудование для газовой станции в Муравленко поступит в первом квартала следующего года. А в Ноябрьске строительство заправки уже подходит к концу - за сутки на ней смогут обслуживаться около 300 машин.

- Обустройство газовой инфраструктуры - работа сложная и не быстрая. Для безопасного ввода и эксплуатации необходимо соблюдение всех норм и правил. За этим строго следят надзорные органы. Помимо установки оборудования нужно научиться на нем работать. Сейчас обучение проходят операторы заправочной станции, машинисты компрессорных установок, слесаря по обслуживанию газового оборудования. Все они пройдут аттестацию и только после этого будут допущены к работе, - сказал директор АТП «Север» в Лабытнанги Евгений Шестаков.

Отметим, что на Ямале стабильно увеличивается использование природного газа в качестве моторного топлива. К концу года в округе будет 127 автобусов, ездящих на газу, а это половина пассажирского городского транспорта.