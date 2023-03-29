Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги прибыли 15 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Наше пассажирское предприятие «Север» модернизируется. Появились котельная и газонаполнительная компрессорная станция. Теперь предприятие сможет заправлять автотранспорт других компаний и горожан, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

В экоавтобусах тепло и комфортно. Есть речевые информаторы и электронное табло с «бегущей строкой», видеонаблюдение, автоматизированная система оплаты проезда. Все для удобства пассажиров.

Также для новых автобусов построили специальный бокс, в котором поддерживается нужная температура. Для этого от котельной протянули сети теплоснабжения.

Как отметила Марина Трескова, в целом в городе обновили уже треть автобусного парка.