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НовостиОбщество23 июня 2023 4:33

В Салехарде стартовало голосование за проект памятника бойцам СВО

Оно продлится до 21 июля
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовало голосование за проект памятника бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В поддержку данной идеи выступили общественные организации: городской совет ветеранов войны и труда, ассоциация участников боевых действий «Боевое братство» и «Совет семей военнослужащих», а также гражданские активисты.

Своевременной идею установки памятника назвал и Герой России, участник СВО Рустам Сайфуллин, накануне посетивший областную столицу.

Место установки мемориального объекта уже определено - Парк Победы. Что касается визуального решения, у скульпторов есть несколько предложений, и выбрать одно из них должны местные жители.

Голосование уже стартовало на платформе «Живем на Севере» и продлится до 21 июля.