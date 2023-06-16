В Салехард на Сабантуй приехал Герой России Рустам Сайфуллин

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В Салехард приехал Герой России Рустам Сайфуллин. Как сообщили в администрации муниципалитета, он встретится с молодежью, семьями участников СВО, посетит Сабантуй и вручит награды на первом общегородском выпускном.

В аэропорту окружной столицы Рустама приветствовали общественники, представители власти и СМИ. На Север он прибыл впервые и, что самое главное, ни разу не пожалел об этом.

- Салехард удивляет с первых минут. Поразительно, как в таких суровых условиях живут люди с такими добрыми сердцами и глазами, - поделился полковник.

Кстати, высшую госнаграду Рустам Сайфуллин получил за подвиг по наведению переправы через реку Северный Донец в зоне СВО.