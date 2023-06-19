Второй этап конкурса на должность главы Тазовского района пройдет в июле

Фото: администрация Тазовского района

Второй этап конкурса на должность главы Тазовского района пройдет 3 июля. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Следующий этап оценки претендентов, в который входят индивидуальное собеседование и презентация плана развития района, был перенесен. Это время необходимо для проведения проверочных процедур в отношении кандидатов, которые подали документы в последние дни приема, - прокомментировал секретарь конкурсной комиссии Вадим Четвертков.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района стартовал в середине мая, за победу борются три кандидата.

Напоминаем, что Василий Паршаков объявил о своем уходе с поста главы муниципалитета 17 мая. На данный момент он официально получил мандат депутат Законодательного собрания Ямала.