Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей на тренировке по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей

Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей во время тренировки по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей во время тренировки по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напоминаем, что инцидент произошло в ноябре прошлого года. Тогда, во время занятий, девочка получила тяжкий вред здоровью - на нее упал мальчик-скалолаз.

В итоге ребенок был отправлен врачами на длительное лечение. А тренера, который допустил ее нахождение в опасной зоне, привлекли к ответственности и отстранили от работы с детьми на полтора года.

- В связи с причинением несовершеннолетней физических и нравственных страданий, прокуратура направила в суд иск о взыскании со спортивной школы в пользу ребенка компенсации морального вреда, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя и постановил выплатить девочке 500 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.