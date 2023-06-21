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НовостиОбщество21 июня 2023 6:51

Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей на тренировке по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры
Марина Прохорова
Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей во время тренировки по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей

Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей во время тренировки по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

Юной спортсменке из Муравленко, пострадавшей во время тренировки по скалолазанию, выплатят полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напоминаем, что инцидент произошло в ноябре прошлого года. Тогда, во время занятий, девочка получила тяжкий вред здоровью - на нее упал мальчик-скалолаз.

В итоге ребенок был отправлен врачами на длительное лечение. А тренера, который допустил ее нахождение в опасной зоне, привлекли к ответственности и отстранили от работы с детьми на полтора года.

- В связи с причинением несовершеннолетней физических и нравственных страданий, прокуратура направила в суд иск о взыскании со спортивной школы в пользу ребенка компенсации морального вреда, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя и постановил выплатить девочке 500 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.