В Муравленко на занятиях по скалолазанию юный спортсмен с высоты упал на 8-летнюю девочку

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Место происшествия.

В Муравленко на занятиях по детскому скалолазанию произошел несчастный случай: юный спортсмен сорвался с большой высоту и упал на девочку, стоявшую под ним. К счастью, оба ребенка выжили, но без травм не обошлось.

Вскоре в Сети появилось кадры этого ужасающего происшествия, снятые камерой видеонаблюдения. На них группа ребят спокойно стоит на матах, а затем, спустя секунду, на девочку падает сорвавшийся парень. Придя в себя, он начинает потихоньку подниматься, а вот пострадавшая скалолазка остается лежать.

Случившимся уже заинтересовались в местном следкоме. На данный момент правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой выясняют все обстоятельства случившегося.

- Установлено, что 1 ноября во время занятий по скалолазанию пострадала 8-летняя девочка. На школьницу упал мальчик, выполнявший упражнение. Сейчас опрашиваются дети, родители и сотрудники спорткомплекса, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Страховка, которая должна была удержать мальчика.

О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не известно, но после злосчастной тренировки ей понадобилась помощь медиков.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в следкоме.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что власти Лабытнанги не хотят выплачивать компенсацию мальчику, сломавшему руку на детской площадке. В дело вмешалась прокуратура.