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В Муравленко осудили тренера по скалолазанию, из-за халатности которого пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что инцидент произошел 1 ноября 2022 года в городском спорткомплексе. В тот день мужчина, проводя тренировку, пренебрег своими обязанностями, что едва не привело к трагедии.

- Он допустил нахождение малолетней потерпевшей в опасной зоне спуска ученика. Юный спортсмен, осуществляя подъем по скалодрому, сорвался и упал на девочку, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге ребенок получил тяжкий вред здоровью и был отправлен врачами на длительное лечение.

Суд признал тренера виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил его к штрафу в 360 тысяч рублей. Также его отстранили от работы с детьми на полтора года.