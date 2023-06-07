Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в несколько раз и превысила 170 гектаров

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале ухудшается ситуация с природными пожарами. Если 6 июня в округе горели 7,7 гектара леса, то сегодня это уже 173 гектара, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В Красноселькупском и Пуровском районах действуют четыре природных пожара площадью 173 гектара, один из очагов локализован на площади 3 гектара. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует, - прокомментировали в ведомстве.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямая линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напоминаем, что с 26 мая в округе действует особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений. Жителям нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные и огневые работы - сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков.