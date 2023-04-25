Ямал готов к началу пожароопасного сезона Фото: Вера Зенина

Стала известна дата начала пожароопасного сезона на Ямале - 10 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Сейчас в регионе работают специалисты департамента лесного хозяйства по УрФО, они заканчивают проверку готовности к вышеуказанному периоду.

По словам начальника ведомства Олега Сандакова, который сейчас находится в Салехарде с рабочей поездкой, предварительно округ оценивается готовым. Об этом говорит соответствие критериям, установленными Рослесхозом.

Так, заключены контракты на 2 060 летных часов авиапатрулирования, штат работников наземной службы пожаротушения укомплектован на 100%, а работников ПДПС - на 46%. Это 209 человек, что соответствует нормативам, оставшиеся 240 сезонных работников «Ямалспаса» планируется набрать 2 мая ( уже принято 240 заявления о приеме). Готовность двух отделов и трех лесхозов-филиалов в составе ОАУ «Леса Ямала» составляет 91% (техосмотр 16 единиц техники запланирован на первую декаду мая).