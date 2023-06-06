В Красноселькупском и Пуровском районах горят несколько гектаров леса

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На Ямале продолжаются природные пожары. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на 6 июня в округе зафиксировано два очага возгорания, оба - локализованы.

- На данный момент действуют два природных пожара в Красноселькупском и Пуровском районах общей площадью 7,7 гектара. Угроза населенным пунктам отсутствует, - прокомментировали в ведомстве.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямая линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напоминаем, что с 26 мая в округе действует особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений. Жителям нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные и огневые работы - сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков.