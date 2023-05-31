Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость31 мая 2023 4:40

В Тарко-Сале начался ремонт площади у «Геолога»

Сейчас рабочие заканчивают снимать старый асфальт
Марина Прохорова
Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале ведутся активные работы по благоустройству. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

Так, началась реконструкция площади возле возле «Геолога». Сейчас рабочие заканчивают снимать старый асфальт, а затем начнут менять канализацию. Параллельно ведутся работы по замене фасада и кровли здания.

- Задачи по обновлению «Геолога» и прилегающей к нему территории весьма амбициозны. Взятый темп реализации проекта не сбавляется, - подчеркнул управленец.

Также в городе планируется продолжить преображение парка «Здоровье». В прошлом году жители проголосовали за второй этап строительства общественной территории. Подготовительные работы уже начались.