В Тарко-Сале на площади перед «Геологом» появятся сухой фонтан и детская площадка

Фото: Антон Колодин, соцсети

Глава Пуровского района Антон Колодин побывал в главном культурно-спортивном комплексе Тарко-Сале, где сейчас идет ремонт. В ходе визита он осмотрел помещение и лично ознакомился с ходом работ.

- В планах - ремонт помещений, реконструкция фасада и благоустройство прилегающей территории. Площадь и здание будут выполнены в едином архитектурном стиле, - отметил управленец.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Современный комплексный подход при проектировании позволит создать на улице множество комфортных и интересных зон для времяпрепровождения жителей, в том числе и маломобильных групп населения.

Также на площади разместятся малые архитектурные формы, сухой фонтан и детская игровая зона. При этом она сохранит свой функционал для проведения массовых мероприятий и размещения в зимнее время ледового городка.

Большие преобразования коснутся и внутреннего пространства учреждения. Все работы выполнят с учетом современного подхода.