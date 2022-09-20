В Тарко-Сале преобразят одно из главных социальных учреждений города

Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале планируют начать реконструкцию КСК «Геолог».

Как сообщили в администрация Пуровского района, планируется преобразить фасад здания и площадь «Геолога», где проводят массовые мероприятия. Устаревшие лавочки и фонтан сменит многофункциональная территория.

Уже в начале следующего года, а именно в феврале, на одном из главных социальных учреждений города планируют приступить к реконструкции. Сейчас завершается этап проектирования. Реконструкция коснётся не только спортивного блока, но и культурного. Зрительный зал станет более вместительным. По обращениям жителей принято решение об увеличении количества мест с 250 до 310.