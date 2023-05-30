Фото: Алексей Титовский, соцсети

Жители Салехарда выбрали дизайн «Карты Ушинского» - аналога «Пушкинской карты», но для учителей. На нее будет перечисляться определенная сумма, которую можно потратить на посещение спортивных занятий, культурных и образовательных мероприятий.

Как рассказал глава города Алексей Титовский, полный перечень получателей льгот будет составлен за лето, а выдавать карты начнут накануне 1 сентября.

Дизайнеры разработали несколько вариантов макета и представили их на суд горожан. В итоге с большим отрывом победи вариант под номером пять - почти 40%.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе учредили премию для педагогов, участвующих в воспитании подрастающего поколения. Им будет вручаться почетный знак, единовременная выплата в 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.