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На Ямале учредили премию для педагогов, участвующих в воспитании подрастающего поколения - советников директоров школ по воспитанию, муниципальных кураторов и специалистов по воспитанию. Их наградят почетным знаком, единовременной выплатой в 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.

Определять лучших будут по итогам ежегодного конкурса. Их имена назовет комиссия, в состав которой войдут специалисты окружного департамента образования и регионального института развития образования.

Новшество позволит выявить лучшие практики по воспитанию детей и подростков.

Добавим, что с 1 сентября должность советника директора по воспитанию будет введена в семи колледжах Ямала. Это поможет педагогам и студентам наладить взаимодействие с детскими общественными объединениями и вовлечет молодежь в проекты Российского движения детей и молодежи «Движение первых».