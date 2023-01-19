В Салехарде введут аналог «Пушкинской карты» для педагогов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ввели новую меру поддержки для всех работников сферы образования. Как сообщили в городской администрации, речь идет о «Карте Ушинского» - аналоге «Пушкинской карты» для школьников. На нее будет перечисляться определенная сумма, которую можно потратить на посещение спортивных занятий и культурных мероприятий.

- С помощью персонального абонемента педагоги смогут посещать бассейн, фитнес, концерты в городских учреждениях. Это первая подобная практика в округе и отличная мера поддержки для почти двух тысяч специалистов. Выдачу карт начнем в марте, - сказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Дизайн карт пока находится в разработке. В скором времени в официальных аккаунтах администрации будет дан старт голосованию за лучший эскиз.

В Год знаний, объявленный на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым, в Салехарде запланирован ряд крупных образовательных проектов: внедрение кураторской методики, сертификаты главы города на образовательные стажировки, лаборатория гуманной педагогики, а также культурные и просветительские мероприятия, творческие вечера, дискуссии.