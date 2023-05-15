В Салехарде могут появиться трасса для мотокросса и ботанический сад

Фото: администрация Салехарда

В регионе продолжают принимать инициативы граждан в рамках проекта «Уютный Ямал». Например, жители Салехарда уже предложили первый десяток ярких идей по развитию города.

Один из интересных проектов принесла в офис президент региональной общественной организации «Семья Арктики» Ольга Дружинина. Авторство принадлежит ее сыновьям - заядлым мотоциклистам. Они с единомышленниками считают, что добротная трасса, предназначенная специально для этого вида транспорта, снизит напряженность на городских дорогах, позволит сберечь жизни люди и позволит желающим развиваться в любимом увлечении.

Еще одна из креативных идей - ботанический сад с живыми деревьями и растениями, где можно будет прогуляться и посидеть среди живой зелени, слушая лечебное пение птиц.

Предложить свои идеи салехардцы могут до 10 июня на портале «Живем на Севере» или в проектном офисе «Уютный Ямал». Он расположен по адресу: улица Сандалова, д. 2, кабинет №3 и работает с 08.30 до 17.00.

Напоминаем, что многие идеи жителей уже осуществились: появился парк «Таинственный лес», обустроена мангальная зона у памятника мамонту, созданы «Хаски-парк» и несколько игровых комплексов во дворах.