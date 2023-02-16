«Уютный Ямал»: в регионе началась реализация инициатив северян

Фото: пресс-служба губернатора

В округе началась реализация инициатив северян, выбранных в рамках «Уютного Ямала». Это проекты по благоустройству общественных территорий, проведению экологических, образовательных и культурных мероприятий - всего 127 идей.

Так, в Муравленко одним из первых будет реализован проект #МыВместе. Его автор, Максим Белов, предложил объединить под одним брендом два народных праздника - Масленицу и Сабантуй, тем самым сделав программу мероприятий более интерактивной. Горожане идею поддержали, ее реализация начнется уже в конце февраля.

Больше всего проектов будет реализовано в Губкинском - 27. Некоторые из них - создание точек «Книговорот» в теплых остановках и развитие городской велоинфраструктуры.

- Благодаря проекту «Уютный Ямал» Губкинский становится все более уютным и комфортным. С 2019 года реализовано уже около 50 инициатив. Самая масштабная - благоустройство Никольского сквера. Все пожелания и идеи от жителей были учтены: появились экологические тропы, беседки и навесные мостики, смотровая площадка, площадка для сдачи ГТО и отапливаемый туалет, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Проект «Уютный Ямал» реализуется в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. Он дает возможность жителям региона самим определять, на что будут расходоваться бюджетные средства, а также контролировать результат.