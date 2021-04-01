В Салехарде появится арт-парк «Таинственный лес»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится новое место отдыха - арт-парк «Таинственный лес». Напоминаем, что это один из проектов, выбранный горожанами в рамках инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Автор идеи Евгения Рожковская предлагает подарить горожанам ощущение волшебной сказки.

- Идея зародилась несколько лет назад, пешеходная улица Ленина видоизменялась, а вот у городского сада не было интересной идеи. Это единственное место в городе, где есть высокие деревья, и было бы здорово его украсить. Планируется сделать классный и красивый проект, который будет больше связан с иллюминацией. Я надеюсь, будет поддержана идея этноса ямальских сказочных персонажей, - рассказал Евгения Рожковская.

В итоге в городском саду предполагается создать новый и необычный арт-объект. Для этого применят яркую подсветку и малые архитектурные формы.

- Проект масштабный, предусматривает обустройство системы освещения деревьев и дорожек, установку фигур северных животных, которые также будут с подсветкой. Планируется провести озеленение, посадить деревья, подрезать сухие ветки, - сообщил заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.