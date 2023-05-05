Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылась выставка картин, созданных на основе историй жен и матерей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Идея встречаться, говорить, вспоминать и рисовать принадлежит региональному отделению Союза художников и местной общественной организации «Совет семей военнослужащих. В итоге на свет появились 28 уникальных полотен, - прокомментировали в мэрии.

Встречи художников с горожанкам длились более месяца. За это время женщины пролили не мало слез, вспоминая своих защитников. Была среди них и мама погибшего на Украине Ниджата Бабаева.

Фото: администрация Салехарда

- Работали не просто кистью и карандашом, работали сердцем, - так описывает процесс портретист Татьяна Кипко.

Вместе с маститыми художниками Андреем Вахрушевым и Татьяной Кипко над картинами трудились15 студентов художественного отделения Ямальского многопрофильного колледжа и учеников санаторно-лесной школы.

На открытие собрались общественники, семьи военнослужащих и близкие люди защитников.

Фото: администрация Салехарда

- Выставка «Герои нашего времени» вобрала в себя личные, близкие сердцу матерей, сестер, жен и дочерей истории о дорогих людях. Для нас же герои портретов - защитники Родины. Ими гордится Салехард. Мы должны помнить, что где-то там, на передовой, находятся обычные парни, которых очень ждут дома. Их стойкость духа, подвиги и мужество достойны восхищения, - сказал глава города Алексей Титовский на открытии выставки.