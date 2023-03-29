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НовостиОбщество29 марта 2023 7:54

В Салехарде художники пишут картины по рассказам жен и матерей участников СВО

Грандиозный проект готовят ко Дню Победы
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Салехарде готовят ко Дню Победы грандиозный проект, посвященный бойцам спецоперации. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Речь идет о выставке картин, написанных по рассказам жен, матерей и сестер военнослужащих. Художники перенесут на полотна самые героические и трагические эпизоды из жизни участников СВО.

- Это очень хорошая идея - увидеть нашу семью, нашу ситуацию на картине. Это останется в памяти и для нас, и для наших детей, и для всего поколения, говорит супруга военнослужащего Кристина Предохина.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Всего в проекте участвуют 20 семей бойцов, в том числе и мама погибшего Ниджата Бабаева. По словам женщины, солдаты идут на передовую ради общего дела и мира.