В Салехарде художники пишут картины по рассказам жен и матерей участников СВО

Скриншот из видео

В Салехарде готовят ко Дню Победы грандиозный проект, посвященный бойцам спецоперации. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Речь идет о выставке картин, написанных по рассказам жен, матерей и сестер военнослужащих. Художники перенесут на полотна самые героические и трагические эпизоды из жизни участников СВО.

- Это очень хорошая идея - увидеть нашу семью, нашу ситуацию на картине. Это останется в памяти и для нас, и для наших детей, и для всего поколения, говорит супруга военнослужащего Кристина Предохина.

Скриншот из видео

Всего в проекте участвуют 20 семей бойцов, в том числе и мама погибшего Ниджата Бабаева. По словам женщины, солдаты идут на передовую ради общего дела и мира.