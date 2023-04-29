Фото: Алексей Титовский, соцсети

За три года в Салехарде отремонтировали 70 километров дорог. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на заседании гордумы.

- Всего за три года мы обновили 70 километров улично-дорожной сети. В текущем году планируем ремонт и строительство 7,5 километра дорог, - произнес управленец.

Также он рассказал о ликвидация деревянного фонда и переселение горожан из ветхого и аварийного жилья.

- В прошлом году 313 семей улучшили жилищные условия. В этом году ожидаем первых новоселов в микрорайоне Обдорский, - сказал Титовский.

Кстати, в первую очередь застройщик обещает сдать дома №6, №7 и №8, это должно произойти уже в текущем году. Их общее число квартир - 550, а площадь - 24 тысячи квадратных метра.

А еще, по словам управленца, в окружной столице появятся семь социальных объектов для детей.