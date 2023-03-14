Первые три дома в салехардском микрорайоне Обдорский сдадут в этом году

Фото: администрация Салехарда

В этом году в Салехарде сдадут первые три дома, построенные в Обдорском микрорайоне. Об это сообщил глава города Алексей Титовский во время прямого эфира.

- Вопрос переселения из ветхого и аварийного фонда стоит довольно остро. Сегодня в городе строятся 186 687 квадратных метров жилья, большая часть - в микрорайоне Обдорский. Там возводятся 111 416 «квадратов», сдача первых домов состоится в текущем году - это 795 квартир, - отметил градоначальник.

В прошлом году в окружной столице ввели 27 515 квадратных метров жилья, а с 2019 по 2020 годы - 59 944 «квадратов».

Отметим, что в этом году почти 300 салехардских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Во многом этому способствуют различные жилищные программам, в том числе «Сотрудничество» и «Молодая семья».